Giresun Belediyesi'nden Market Denetimlerine Devam

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için market denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Giresun Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelindeki marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerle özellikle etiket ve kasa fiyat uyumluluğunu mercek altına alıyor. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, hijyen koşulları ve diğer yasal yükümlülüklere uygunluk da kontrol ediliyor. Ekipler, eksiklik tespit edilen durumlarda ise gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluğa tanık olmaları durumunda 444 4 028 numaralı telefondan bildirimde bulunmalarını istedi.