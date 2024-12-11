Giresun Belediyesi'nden Petshop Sertifika Eğitimi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ev ve süs hayvanı satışı yapan vatandaşlara yönelik "Petshop Sertifika Eğitimi" düzenledi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla, deprem bölgesi olan Hatay'a yatırım yapacak kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde online katılımla eğitim verildi. Eğitimde ev hayvanlarının satışı, barınma şartları, kedi ve köpek bakımı, kanatlı hayvanların ve akvaryum canlılarının beslenmesi gibi konular işlendi.

Bu eğitimle, hayvanların kötü koşullardan kurtarılması, yurtdışından getirilen hayvanların kayıt altına alınması ve çalışanların temel bakım bilgilerini geliştirmesi hedeflendi. Eğitime katılanların sertifikası ise Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı tarafından takdim edildi.

Katılımcılara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Pazarlı, bu tip eğitimlere önem verdiklerini ve planlı bir şekilde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.