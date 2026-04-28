Giresun Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından İş Makinesi Desteği

(GİRESUN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen ekskavatörü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akten teslim aldı. Akten, TBB'nin hibe ettiği iş makinesinin belediyenin çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı M. Ali Akten, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyelere hibe edilen araçların teslimi için Ankara'da düzenlenen törene katıldı.

TBB tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen ve piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 22 tonluk ekskavatörü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akten teslim aldı. 88 belediyeye 90 yeni hizmet aracı verilmesi dolayısıyla düzenlenen tören, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde yapılan törende konuşan Vahap Seçer, bugüne kadar 450 belediyeye toplam 529 araç hibe edildiğini belirterek, yeni araçlarla bu sayının 619'a ulaştığını söyledi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı M.Ali Akten, "Türkiye Belediyeler Birliğimize ve başta Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, bu hibeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin güçlenmesi adına yapılan bu destekleri son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından belediyemize kazandırılan bu ekskavatör, özellikle altyapı, yol bakım onarım ve çevre düzenleme planlarımıza katkı verecektir. Çalışma gücümüzü artıracak olan bu destek, hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.