Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliği Tarafından İş Makinesi Desteği

28.04.2026 09:48  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen ekskavatörü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akten teslim aldı. Akten, TBB'nin hibe ettiği iş makinesinin belediyenin çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı M. Ali Akten, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyelere hibe edilen araçların teslimi için Ankara'da düzenlenen törene katıldı.

TBB tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen ve piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan 22 tonluk ekskavatörü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akten teslim aldı. 88 belediyeye 90 yeni hizmet aracı verilmesi dolayısıyla düzenlenen tören, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde yapılan törende konuşan Vahap Seçer, bugüne kadar 450 belediyeye toplam 529 araç hibe edildiğini belirterek, yeni araçlarla bu sayının 619'a ulaştığını söyledi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı M.Ali Akten, "Türkiye Belediyeler Birliğimize ve başta Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, bu hibeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin güçlenmesi adına yapılan bu destekleri son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından belediyemize kazandırılan bu ekskavatör, özellikle altyapı, yol bakım onarım ve çevre düzenleme planlarımıza katkı verecektir. Çalışma gücümüzü artıracak olan bu destek, hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacaktır. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:58:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.