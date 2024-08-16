Giresun Belediyesi Sosyal Market Uygulamasını Başlattı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Sosyal Market uygulamasını geliştirdi. Başkan Fuat Köse, "Herkesi bu dayanışmanın bir parçası olmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da Sosyal Marketimize davet ediyorum" dedi.

Giresun Belediyesi'nin Sosyal Market uygulaması kapsamında kıyafet, ayakkabı, çocuk ve hasta bezi ile battaniye gibi ürünler, vatandaşların bağışlarıyla toplanıp kayıt altına alınıyor.

Raf sistemiyle birlikte belli bir düzene koyulan ürünler, ihtiyaç sahibi ailelerin başvurusu üzerine ücretsiz olarak veriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Sosyal Market'e ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal Marketimizi ziyaret ettik. Bu çalışmamız, sosyal belediyecilik anlayışımızı ortaya koyuyor. İş insanlarımızın ve gönüllülerin katkılarıyla toplanan ürünleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. Herkesi bu dayanışmanın bir parçası olmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da Sosyal Marketimize davet ediyorum."