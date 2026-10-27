Giresun\'da 113 yıllık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda amfi sınıflarda eğitim yapılıyor

Giresun'da 1913 yılından bu yana öğrenci yetiştiren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, tarihi taş binasında eğitim yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun geçmişten bugüne eğitim yolculuğu anlatıldı.

Giresun İdadisi adıyla 1913'te kurulan okul, 1924'te Giresun Orta Mektebi adını aldı. Okul, 1987'den itibaren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu adıyla eğitim öğretime devam ediyor.

Yüz yılı aşkın köklü bir eğitim mirasına sahip okul, tarihi binası ve eğitim kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Geçmişin mimarisini bugüne yansıtan okul binasında öğrenciler, amfi tarzında oluşturulan sınıflarda eğitim görüyor.

Okul Müdürü Cihat Çengel, AA muhabirine, okulun 113 yıllık geçmişi olduğunu belirterek, "Okulumuz günümüzde çağın eğitim teknolojileriyle donatılmış modern yapısıyla öğrencilere eğitim vermeye devam etmektedir." dedi.

Tarihi binada eğitim görüyorlar

Tarihi binada 13 şube ve idari birimlerin yer aldığını anlatan Çengel, okula öğrenci ve velilerin ilgisinin yüksek olduğunu ifade etti.

Çengel, köklü bir eğitim geçmişine sahip olmasından dolayı okulun başarı düzeyinin de üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Okulun tarihi kimliğinin öğrencilere de yansıdığını anlatan Çengel, "Tarihi binada eğitim almakla beraber aynı zamanda bunun ruhundan dolayı sakin, saygılı, Türk örf, adet ve geleneklerine göre davranan bir öğrenci grubumuz var. Bunun öğrencilere yansıdığına inanıyorum." diye konuştu.

Çengel, sınıfların tavan yüksekliği ve ferah yapısının da dikkati çektiğini dile getirdi.

Sınıfların yükseltili zemininden öğrencilerin memnun olduğunu belirten Çengel, "Tribün şeklindeki yükselti tahtanın gözlemlenmesi ve öğretmenin dinlenmesi anlamında avantajlar getirmektedir." ifadelerini kullandı.