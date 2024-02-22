Giresun'da Cumhuriyet temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciye ödül - Son Dakika
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Giresun'da Cumhuriyet temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciye ödül

Giresun\'da Cumhuriyet temalı resim yarışmasında birinci olan öğrenciye ödül

Giresun'da düzenlenen 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı resim yarışmasında Görele Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Esma Aydın birinci oldu. Aydın, ödülünü İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Kılınç'ın elinden aldı.

22.02.2024 16:29
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Giresun'da, "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında il birincisi olan öğrenciye ödül verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada, Görele Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Esma Aydın birinci oldu.

Aydın, ödülünü okulda organize edilen törende, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mustafa Kılınç'ın elinden aldı.

Kılınç, Aydın'ı tebrik ederek, "İl ve ilçe jandarma komutanlıklarımızın kapısı her daim sizlere açık. Hepinize derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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