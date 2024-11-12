Giresun'da Hastane Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Hastane Saldırısı

Giresun\'da Hastane Saldırısı

A.A.K. isimli hasta yakını, Dr. Gökhan Şenyürek'e saldırdı; adli kontrolle serbest bırakıldı.

12.11.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİRESUN'da özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e saldıran hasta yakını A.A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel hastanede meydana geldi. Hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K., iddiaya göre; kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartıştı. Tartışma sonrası aynı zamanda CHP Giresun İl Başkanı da olan Şenyürek, A.A.K'nin yumruklu saldırısına uğradı. Göğüs bölgesinden hafif yaralanan ve durumu iyi olan Gökhan Şenyürek'in şikayeti sonrası şüpheli baba, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" dedi.

'KÖKTEN ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Giresun Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli de yaptığı yazılı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi. Demirelli, "Meslektaşımız, bir hastasının yakını tarafından darbedildi. Bu olay, Giresun'da son 2 yılda 3'üncü fiziksel şiddet olayı oldu. Sövdüler, tedbir alınmadı, dövdüler tedbir alınmadı, öldürdüler tedbir alınmadı. Daha ne olması bekleniyor, daha kaç meslektaşımızın dövülmesi, kaçının öldürülmesi gerekiyor. Artık boş vaatler yerine sağlıkta şiddet konusunu kökünden çözecek yaptırımların getirilmesi gerekmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tekrardan sağlıkta şiddet ile ilgili ivedilikle gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Tabipler Odası, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Hastane, Giresun, Sağlık, Güncel, Hukuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Hastane Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
18:02 Gökay Kalaycıoğlu’ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
17:56 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
17:55 İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu İki yıl önce sevgilisini defalarca bıçaklayan doktor, evinde ölü bulundu
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:27 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yaşlıların iktidarını yıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 13:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Hastane Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.