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Giresun'da İş Yerinde Ceset Bulundu, Kadın Boğularak Öldürüldü - Son Dakika
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Giresun'da İş Yerinde Ceset Bulundu, Kadın Boğularak Öldürüldü

Giresun'da Şengül Yeşilkaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada, Yeşilkaya'nın iş yerinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Ceset, yapılan otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giresun\'da İş Yerinde Ceset Bulundu, Kadın Boğularak Öldürüldü
14.01.2024 - 14:29,
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Giresun'da bir iş yerinde cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

Cesedi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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