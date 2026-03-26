Giresun'da Kaçan Sürücüye 235 Bin Lira Ceza

Giresun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 235 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yaptıkları trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince kısa süreli kovalamaca sonucunda durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye, çeşitli suçlardan 235 bin lira idari para cezası uygulandı.