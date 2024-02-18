Giresun'da "Kar Festivali" renkli görüntüler oluşturdu
GİRESUN - Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası'nda düzenlenen "Kar Festivalinde" renkli görüntüler yaşandı.
Giresun'da yazın binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kümbet yaylası bu defa Kar Festivaliyle renklendi. Kümbet Yaylası'nın Koçkayası mevkiinde düzenlenen "Kar Festivaline" yerli ve yabancı binlerce kişi katıldı. Festivalde karlı parkurda Off Road gösterileri izleyenleri heyecanlandırırken, vatandaşların da kızakla, kanolarla kaymaları renkli görüntüler oluşturdu. Soğuk havada üşüyenler ise, pancar çorbası içip, müzik eşliğinde kar üzerinde horon oynayarak ısındı.
Festivalde konuşan Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Kar Festivali'nin beklediklerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, Giresun yaylalarının artık yazın değil, kışın da turizme kazandırılacağını söyledi.
Başkan Şenlikoğlu," Geçmiş yıllarda sadece yazın ilgi gören yaylalarımız artık dört mevsim, 12 ay boyunca ilgi görmeye başladı. Kar Festivaline de binlerce kişinin katılması bunu gösteriyor. Artık Giresun yaylaları da kış turizminden nasibini almaya başlamıştır. Sadece kış turizmi için ihtiyaç duyulan altyapı eksiklerini tamamlamamız gerekiyor. Kayak tesisi de bu eksiklerimizden birisidir. Daha önce fizibilite çalışmaları yapılan kayak tesisinin yapılmasıyla buraların turizm değerinin daha çok artacağını düşünüyorum" dedi
Sahillere kar yağmadığı için yaylalara çıktıklarını söyleyen vatandaşlar ise, "Kar bize gelmedi biz kara gidelim dedik ve burada düzenlenen Kar Festivaline geldik. Bizim için karda eğlenebilmek en güzel kar festivalidir. Kızakla kayıyoruz, kar topu savaşı yapıyoruz ve bedava lahana çorbası içiyoruz. Daha en olsun" ifadelerine yer verdi.
(BT-AB-BA-Y)
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