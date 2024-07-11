Giresun'da kayıp kadın sağ olarak bulundu

Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kadın sağ olarak bulundu.
İlçenin Çal köyünde zihinsel engelli olduğu belirtilen Fatma Arslan'ın (32), dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine AFAD ve Jandarma özel hareket personelinden oluşan 70 kişilik ekip çalışma başlattı.
Arslan, devam eden çalışmalar kapsamında evinin bir kilometre uzağındaki bahçede sağ bulundu.
Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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