Giresun'da Maden Ruhsatları Ekosistemi Tehdit Ediyor

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(TBMM) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Giresun il sınırları içinde toplam 720 adet 4. grup maden ruhsatı bulunmaktadır. Maden ruhsatlarına tahsis edilen alanlarda orman alanlarının yüzde 90'ı, tarım alanlarının yüzde 85'i, meraların yüzde 99'u, iskan alanlarının yüzde 84'ü bulunmakta. Bu durum bölgenin ekosistem dengesini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sularımız zarar görmektedir" dedi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'da maden sahalarının doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasına Harşit Vadisi Platformu temsilcilieri de eşlik etti. Gezmiş, şunları kaydetti:

"Giresun; doğası, kültürel mirası ile en nadide coğrafyalardan biridir. Yapılan araştırmalara göre Giresun yüz ölçümünün yüzde 85'ini kurşun, bakır, çinko, altın ve gümüş madenleri için ruhsatlandırılmış durumdadır. Bu yüksek oran ülkemizde tarım alanları, su havzaları, yaylalar gibi yerel halkın yaşam alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koymaktadır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Giresun il sınırları içinde toplam 720 adet 4. grup maden ruhsatı bulunmaktadır. Maden ruhsatlarına tahsis edilen alanlarda orman alanlarının yüzde 90'ı, tarım alanlarının yüzde 85'i, meraların yüzde 99'u, iskan alanlarının yüzde 84'ü bulunmakta. Bu durum bölgenin ekosistem dengesini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sularımız zarar görmektedir.

Bu ruhsat alanları özellikle Harşit Vadisi'nde yoğunlaşmaktadır. Bu faaliyetler birçok köyü ve yaylayı kapsamaktadır. Doğankent'e bağlı Çatalağaç köyünde kurşun, bakır ve çinko işleten maden şirketi ağaç kesimi yaparak doğaya zarar vermiş ayrıca çevre köylerin ana su kaynağını kirletmiştir. 2023 yılında madenin atık havuzunun patlaması sonucu dereye kimyasallar karışmıştır. 2024 yılında Derindere'de su kaynaklarında kurşun, çinko, bakır değerlerinin belirlenen sınırları da aştığı tespit edilmiştir ve para cezası kesilmiştir. Kesilen para cezaları doğamızı geri getirmez. İnsan sağlığından daha önemli değildir.

"ÇED sürecinin daha şeffaf ve kapsamlı şekilde yürütülmesi gerekmektedir"

Madencilik faaliyetlerinde doğrudan etkilenen halkın görüşlerine öncelik verilmesi ve sürece katılmaları sağlanmalıdır. Yerel halkın ve çevre örgütlerinin görüşleri doğrultusunda projelerin çevresel etkileri de en aza indirilmelidir. Vahşi madencilik sadece doğaya değil doğrudan bölge halkının sağlığına da zarar vermektedir. Madencilik faaliyetleri sırasında açıpa çıkan kimyasal maddeler ve atıklar dere kernarına bırakılmakta ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakmaktadır. İçme suyu kaynaklarının kirlenmesi, tarımda kullanılan suyun zehirlenmesi uzun vadede bölge insanında kanser, solunum yolları ve nörolojik hastalıklara sebep olabilmektedir. Bölgemizin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık ve çay tarımının su kaynalarının korunması için ÇED sürecinin daha şeffaf ve kapsamlı şekilde yürütülmesi gerekmektedir."