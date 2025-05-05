Giresun'da Modern Dolmuş Durakları Montajı Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde üretilen dolmuş durakları, kentte ihtiyaç duyulan noktalara monte ediliyor.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalara toplu taşıma araçlarının düzenli ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için modern dolmuş durakları monte etti. Vatandaşların daha rahat ve güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çizgi ve levha çalışması da yapıldı.

İlk etapta üç adet yapılarak montajı gerçekleştirilen durakların üretiminin devam edeceği bildirildi.