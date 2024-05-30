Giresun'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Karaca Mersin Balığı Denize Bırakıldı - Son Dakika
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Giresun'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Karaca Mersin Balığı Denize Bırakıldı

Giresun\'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Karaca Mersin Balığı Denize Bırakıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını yeniden denize bıraktı. Balığı oltadan kurtaran balıkçı, balığın değerli olduğunu düşünerek doğru bir davranış sergiledi. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Tepe, balığın koruma altında olduğunu ve yaşam alanlarının Karadeniz ve Hazar denizi olduğunu belirtti.

30.05.2024 18:29
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Giresun'un Espiye ilçesinde amatör balıkçı, oltasına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki karaca mersin balığını (Acipenser Gueldenstaedti) yeniden denize bıraktı.

Amatör balıkçı Birol Esen, AA muhabirine, Almanya'dan 2 haftalığına tatil için geldiği Giresun'da, amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını söyledi.

Merkez Mahallesi sahil kesiminde oltasına balık takıldığını belirten Esen, "Balığı karaya çektiğimde mersin balığı olduğu gördüm. Çok şaşırdım. Çok değerli olduğu için balığı oltadan kurtararak yeniden denize bıraktım." dedi.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Tepe ise Esen'in oltasına takılan balığın "Rus mersin balığı" olarak da bilinen karaca mersin balığı olduğunu ifade etti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığın koruma altında olduğunu kaydeden Tepe, balığın yeniden denize bırakılmasının doğru bir davranış olduğunu kaydetti.

Tepe, 2 metre 40 santimetre boya ve 115 kilogram ağırlığa ulaşabilen karaca mersin balığının yaşam alanlarının Karadeniz ve Hazar denizi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Karaca Mersin Balığı Denize Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Karaca Mersin Balığı Denize Bırakıldı - Son Dakika
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