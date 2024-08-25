Giresun'da restoran güvenlik sorumlusu tabancayla vurularak hayatını kaybetti

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Giresun'da çıkan kavgada restoranın güvenlik sorumlusu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı mevkisinde faaliyet gösteren restoranın güvenlik sorumlusu Reşat Yaramış (30) ile Ö.Ö, S.B. ve N.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ö, tabancayla Reşat Yaramış'a ateş etti.

Yaralanan Yaramış, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.