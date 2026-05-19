Giresun'da SAGAE Kardeşlik Anıtı Açıldı

(GİRESUN) - Japonya'nın Sagae şehri ile Giresun'un 1988 yılından bu yana devam eden dostluğunu ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla projelendirilen SAGAE Kardeşlik Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında programlandırılan SAGAE Kardeşlik Anıtı'nın açılışı için kente gelen SAGAE Belediye Başkanı Masaaki Saito ve beraberindeki heyet, belediye binası girişinde Belediye Başkanı Fuat Köse tarafından çiçekle karşılandı.

Köse'nin makamında iki başkan birbirlerine günün anısına Sagae ve Giresun'u simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti. Karşılıklı konuşmalarda kardeş şehir anlaşmasının gittikçe güçlendiği ve bundan da büyük mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Masaaki Saito, kardeş şehir anlaşmasının 40'ıncı yılı olan 2028'de Köse'yi Sagae'ye davet etti. Köse ise bu davete katılmak istediğini söyledi. Daha sonra ise anıtın açılışına geçildi.

Köse, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Burada dostluğun, kardeşliğin ve kültürel dayanışmanın güzel bir simgesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 25 Haziran 1988 yılından bu yana Giresun ile Sagae kardeş birbirlerini kardeş şehir ilan etmişlerdir. Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun yerel düzeyde daha da güçlenmesi adına çok kıymetli buluyoruz. Giresun; doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası, yaylaları, denizi ve eşsiz mutfağıyla Karadeniz'in en özgün şehirlerinden biridir. Giresun'umuz ile Japonya'nın kardeş şehri Sagae arasında yıllardır süren dostluk ilişkileri, karşılıklı sevgi, saygı ve kültürel paylaşım temelinde her geçen gün daha da güçlenmektedir."

"GÜÇLÜ BAĞIMIZIN KALICI BİR NİŞANESİ"

Giresun ile Japonya'nın Sagae şehri arasındaki kardeş şehir ilişkisi yalnızca resmi bir protokol değil; kiraz üzerinden kurulan güçlü bir kültürel bağın sembolüdür. Açılışını yaptığımız kiraz anıtı da bu güçlü bağların kalıcı bir nişanesi olacaktır. Giresun, kirazın anavatanı olarak bilinirken; Sagae de Japonya'da kiraz üretimi öne çıkan çok kıymetli bir şehirdir. Bu kardeşlik bağını daha da güçlendirmek adına karşılıklı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yaşasak da insanları birbirine yakınlaştıran en önemli değer; dostluk, barış ve dayanışmadır. Bizler, yerel yönetimler olarak sadece şehirlerimizi değil, gönüllerimizi de birbirine bağlayan köprüler kurmaya devam ediyoruz. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinliğin, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Giresun'un kültürüyle, doğasıyla ve misafirperverliğiyle her zaman dostluğun şehri olmaya devam edeceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı anıtın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kardeş şehir Sagae halkına sevgi ve selamlarımızı iletiyorum."

Sagae Belediye Başkanı Masaaki Saito da şöyle konuştu:

"MUTLU VE ONURLUYUM"

"Burada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Öncelikle bizleri samimi bir şekilde ağırlayan Belediye Başkanı Fuat Köse başta olmak üzere tüm Giresun halkına teşekkür ediyorum. Japonya'nın Sagae şehri ile Giresun arasında 1988 yılından bu yana çok özel bir kardeşlik bağı bulunmaktadır. Bu dostluğun temelinde ise iki şehir için de büyük anlam taşıyan kiraz vardır. Kiraz, sadece bir meyve değil; bereketin, dostluğun ve kültürel yakınlığın simgesidir. Yıllar içerisinde şehirlerimiz arasında kurulan bu bağ, karşılıklı ziyaretlerle, kültürel etkinliklerle ve dostluk ilişkileriyle daha da güçlenmiştir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı anıt da kardeşliğimizin kalıcı bir sembolü olacaktır."

Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk geçmişten bugüne her zaman güçlü olmuştur. Giresun ve Sagae arasındaki kardeş şehir ilişkisi de bu dostluğun en güzel örneklerinden biridir. İnanıyorum ki gelecek yıllarda da çocuklarımız ve gençlerimiz bu bağı daha ileriye taşıyacaktır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanı Fuat Köse başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor, Giresun halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anıtın açılışına CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

SERGİ AÇILIŞI DA YAPILDI

Diğer yandan, anıt açılışının ardından Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'ne geçilerek Sagae Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide yer alan eserler ve kültürel unsurlar, Japon kültürünün zenginliğini ve estetik anlayışının yakından tanınmasına imkan sunarken, kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdi.

SAGAE CADDESİ'NE GİDİLDİ

Sergi açılışının ardından Gemilerçekeği Mahallesi'nde Sagae Caddesi'ne de gidildi. Giresun heyeti ve Japon misafirler, caddede kısa bir gezi gerçekleştirdi.