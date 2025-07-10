Giresun ve ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, çeşitli türlerde 742 gram uyuşturucu, 45 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1820 sentetik ecza ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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