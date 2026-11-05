Giresun Dereli'de Kuzalan Tabiat Parkı yolunda 1,7 km beton ihalesi 17 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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Giresun Dereli'de Kuzalan Tabiat Parkı yolunda 1,7 km beton ihalesi 17 Kasım'da yapılacak

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Giresun Dereli'de Kuzalan Tabiat Parkı yolunun 1,7 kilometrelik stabilize kısmında beton çalışması yapılacak. AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, ihalesi 17 Kasım'da yapılacak çalışmanın hava şartlarına bağlı olarak ilerleyen zaman dilimlerinde başlayacağını belirtti.

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı yolunda iyileştirme çalışması yapılacak.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, tabiat parkına ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini belirtti.

Yolun stabilize durumdaki 1,7 kilometrelik kısmında beton çalışması yapılacağını aktaran Elmas, çalışmanın Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yolun ihalesinin 17 Kasım'da yapılacağına işaret eden Elmas, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak ilerleyen zaman dilimlerinde başlayacağını aktardı.

Elmas, çalışmanın tabiat parkının sahip olduğu doğal güzelliklerin daha fazla ziyaretçi tarafından keşfedilmesine katkı sağlayacağını da vurguladı.

Kaynak: AA
MilletvekiliNazım ElmasAK PartiGiresunDereliTurizmGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Dereli'de Kuzalan Tabiat Parkı yolunda 1,7 km beton ihalesi 17 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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