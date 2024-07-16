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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirası Giresun Kalesi'nde, geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bölge halkı ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen kaledeki temizlik çalışması, Giresun Belediyesi koordinesinde, belediye ekipleri ve denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin iş birliğiyle yapıldı.

Büyüyen otlar biçilip, kale duvarları, çevre alanlar ve yürüyüş yolları özenle temizlendi.

Belediye yetkilileri, şehrin turizm noktalarına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, bu tür çalışmaların sıklıkla devam edeceğini bildirdi.

Geçen hafta da benzer bir organizasyonla Giresun Adası'nda kapsamlı temizlik çalışması yürütülmüştü.