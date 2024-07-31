Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden akşam 18.00'a kadar Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sıcaklıkların iç bölgelerde 1-3 derece azalacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İstanbul'un kuzey çevreleri, ( Bolu, Düzce ve Karabük dışında) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 30, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 25 derece olacak.