Giresunlu akademisyenlerin yeşil hidrojen makalesi 2053 için 6,6 milyar dolar öngördü

GİRESUNLU akademisyenler Emre Çolak ve Rabia Yayla, Türkiye'nin geleceğin enerji teknolojileri arasında gösterilen yeşil hidrojen alanındaki yol haritasına ışık tutan bilimsel çalışmaya imza attı. Uluslararası dergi International Journal of Hydrogen Energy'de yayımlanan çalışmada; Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil hidrojenin 6,6 milyar dolarlık potansiyele ulaşabileceği öngörüldü. Çolak, "2053 yılı için öngörülen 70 Gigawatt elektroliz kapasitesini esas alan hesaplamalarımızda yaklaşık 6 milyon ton hidrojen üretim potansiyeline ulaştık" dedi.

Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yapan Rabia Yayla ve Enerji Sistemleri Mühendisi, Akademisyen Emre Çolak, Türkiye'nin yeşil hidrojen alanındaki stratejik potansiyelini ve yol haritasını ortaya koyan uluslararası ölçekte başarıya imza attı. Akademisyenlerin hazırladığı makale, alanın saygın yayın organlarından International Journal of Hydrogen Energy'de yayımlandı. Çalışma; yeşil hidrojenin üretim maliyetlerinden öncelikli kullanılacağı sektörlere, bölgesel hidrojen vadilerinden uzun vadeli politika adımlarına kadar geniş kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Türkiye genelinde sanayi, lojistik ve yenilenebilir enerji potansiyeliyle öne çıkan 5 stratejik bölge ile gübre, rafineri ve demir-çelik sektörlerine odaklanan araştırma; 2053 yılı hedefleri kapsamında 6 milyon tonluk üretim, 100 teravatsaatlik elektrik enerjisi ve yaklaşık 6,6 milyar dolarlık piyasa değerine işaret eden bütünleşik bir stratejik değerlendirme modeli de ortaya koyuyor.

5 KRİTİK BÖLGE ODAĞA ALINDI

Çalışmada yeşil hidrojen entegrasyonunda gübre ve amonyak, petrol ve rafineri ile demir-çelik sektörleri temel odak alanları olarak belirlendi. Çolak, çalışmalarında Güney Marmara, Trakya, İzmir Aliağa, Hatay İskenderun ve Konya Karapınar bölgelerini değerlendirdiklerini söyledi. Güney Marmara'nın hidrojen vadilerine yönelik çalışmaları, Trakya'nın Avrupa pazarına yakınlığı ve lojistik avantajları, İzmir Aliağa'nın rafineri ve liman altyapısı, Hatay İskenderun'un demir-çelik sanayisi ve Konya Karapınar'ın güneş enerjisi potansiyeli nedeniyle öne çıktığını belirten Çolak, yatırım kararlarında bölgesel özelliklerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

2053 HEDEFİ, 6,6 MİLYAR DOLARLIK ELEKTRİK DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin ulusal hidrojen politikasındaki 2030, 2035 ve 2053 hedeflerini değerlendiren Emre Çolak, 2053 yılı için öngörülen 70 Gigawatt (GW) elektroliz kapasitesi üzerinden yapılan hesaplamaları aktardı. Çalışmalarının yayımlanmasıyla kamuoyundan da çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Çolak, "Çalışmamızda Türkiye'nin yeşil hidrojen üretim potansiyelinden ziyade, hidrojenin hangi sektörlerde kullanılması ve hangi bölgelere yatırım yapılmasının daha uygun olacağını ele aldık. Ayrıca bu tercihleri ekonomik sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilmek amacıyla stratejik bir değerlendirme çerçevesi oluşturduk. 70 GW elektroliz kapasitesini esas alan hesaplamalarımızda yaklaşık 6 milyon ton hidrojen üretim potansiyeline ulaştık. Verim kayıpları dikkate alındığında dahi yaklaşık 100 teravatsaatlik (TWh) elektrik enerjisi elde edilebileceğini hesapladık. Bu miktar Türkiye'nin mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 28'ini karşılayabilecek düzeyde ve piyasa değeri yaklaşık 6,6 milyar doları buluyor" dedi.

'PROJEYİ YAPAY ZEKA ÜZERİNE TASARLAYACAĞIZ'

TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan ve sürdürülebilirlik alanında 3 yıldır Emre Çolak ile ortak çalışmalar yürüten Rabia Yayla da ilk kez enerji alanında makale yayımlamanın gururunu yaşadığını söyledi. Yayla, "Türkiye coğrafi konumu açısından, sanayi açısından ve teknolojik durumları açısından tabii ki de ileride söz sahibi olabilir, fakat bununla sınırları değildir. Eğer Türkiye biraz daha teknolojiyi geliştirip altyapısını güçlendirirse ve farklı hidrojen alanlarında bazı yapılandırmaları düzeltebilir ve biraz hani ekonomik açıdan da kendisini güçlendirebilirse, evet ileriye dönük Türkiye dünyada söz sahibi olabilir. Ancak şu an için bir kesinlik vermiyoruz. Çünkü önce altyapı alanlarında bazı düzeltmeler olması gerekiyor. Bizler daha temiz ve az karbonlu bir çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye coğrafi konumu, sanayisi ve teknolojik potansiyeliyle gelecekte dünyada söz sahibi olabilir. Bunun için altyapı ve ekonomik koşulların güçlendirilmesi gerekiyor. Geleceğe yönelik projelerimizi yapay zeka üzerine tasarlamayı planlıyoruz, şu an bunun altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.