Giza'da Deve Pazarı Yoğun Günler Yaşıyor - Son Dakika
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Giza'da Deve Pazarı Yoğun Günler Yaşıyor

31.05.2025 13:02
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Mısır'ın Giza kentindeki Burkaş Deve Pazarı, Kurban Bayramı öncesi yoğun taleple karşılaşıyor.

Mısır'ın Giza kentinde bulunan ve Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı olan Burkaş, Kurban Bayramı öncesi yoğun günler yaşıyor.

Ülkenin dört bir yanından gelen Mısırlılar, kurbanlık deve almak için pazara akın ediyor.

Giza'nın kuzeybatısında, şehir merkezinden uzak Burkaş bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük alana kurulu pazar, 1995'ten bu yana hem Mısır'ın tek deve pazarı hem de Arap dünyası ve Orta Doğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Cuma ve pazar günleri kurulan pazarda satışlar çoğunlukla açık artırma usulüyle gerçekleştiriliyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, yüzlerce devenin pazara giriş yapmasıyla doruğa ulaşıyor. Satıcılar, ellerindeki sopalarla hayvanlarını yönlendirirken, alıcılar da en uygun deveyi seçebilmek için sıkı pazarlıklara giriyor.

Afrika'dan gelen develer pazarda buluşuyor

Deve tüccarı Halid Zalul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl pazarda Sudan, Somali, Etiyopya ve Cibuti gibi ülkelerden gelen develerin yoğunlukta olduğunu belirterek, "Develer kilogramla değil, hacmine göre satılıyor. Fiyatlar 30 bin ila 180 bin Mısır lirası (yaklaşık 600 ila 3 bin 600 dolar) arasında değişiyor. Ortalama ağırlık ise 300 kilogram civarında" dedi.

Zalul, Cuma gününün (dün) Kurban Bayramı öncesi yoğunluk açısından zirve yaptığını ve en fazla satışın bu günlerde gerçekleştiğini aktardı.

Kahire Ticaret Odası Kasaplar Şubesi Başkanı Mustafa Vehbe de deve etine olan ilginin sadece fiyata değil, lezzet ve paylaşım imkanına dayandığını söyledi.

Vehbe, "Develer, büyük baş oldukları için birden fazla kişi tarafından ortaklaşa kurban edilebiliyor. Bu da onları cazip kılıyor" diye konuştu.

"Et dengesini develerle yeniden kurmak mümkün"

Veteriner ve eski denetim müfettişi Dr. Muhammed Yusuf ise, hayvancılık dengesinin yeniden kurulabilmesi için alternatif kurbanlık türlerine yönelmenin önemine dikkat çekerek, "Sığır ve koyun gibi hayvanların sayısı azalıyor. Deve gibi alternatiflere yönelmek, et ihtiyacının karşılanmasında stratejik bir adımdır." dedi.

Yusuf, deve etinin sağlıklı ve hastalıklara dayanıklı olduğunu belirterek, özellikle genç develerin etinin pişirmeye uygun olduğunu ve karaciğerinin de son dönemde yüksek talep gördüğünü kaydetti.

Mısır Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Burkaş Deve Pazarı'nda yılda yaklaşık 150 bin deve alınıp satılıyor. Bu rakam ayda ortalama 12 bin baş deveye tekabül ediyor.

Hayvanlar, Sudan sınırından ülkeye giriş yaptıktan sonra veteriner kontrolünden geçerek pazara ulaşmadan önce ülke içindeki dağıtım noktalarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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