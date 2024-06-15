Giza Piramitleri, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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Giza Piramitleri, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırlıyor

Mısır firavunu Khufu'nun anıt mezarı olan Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Giza Piramitleri, Kurban Bayramı tatilinde Mısırlı ve yabancı turistleri ağırlıyor. Piramitlerin bulunduğu alanda atlı fayton ve develerle yolculuk yapılan bölge, Türkiye, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından turistlerin ilgisini çekiyor. Günde 1000'den fazla ziyaretçi ağırlayan piramitler, binlerce yıllık tarihe tanıklık etmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

15.06.2024 14:27
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Mısır firavunu Khufu'nun anıt mezar olarak MÖ 2560'da yaptırdığı ve "Dünyanın Yedi Harikası" arasında gösterilen Keops Piramiti'nin de içinde bulunduğu Giza Piramitleri, Kurban Bayramı tatilinde Mısırlı ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İsimlerini dönemin krallarından alan piramitler, en büyüğü Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak başkent Kahire'nin güneybatısındaki Giza kentinde yer alıyor.

Ziyaretçiler, piramitlerin bulunduğu alanda atlı fayton ve develerle yolculuk yapıyor.

Günde 1000'den fazla ziyaretçi ağırlıyoruz

Mısırlı rehber Seyit Eid, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın bölgede hareketliği artırdığını söyledi. Bölgede turistlerin yoğun olarak deve ve fayton kullandığını aktaran Eid, Türkiye, İtalya ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından turistlerin piramitler bölgesine geldiğini belirtti.

Bütün dünyadan buraya ziyaretçilerin gelmesiyle mutlu olduklarını söyleyen Eid, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler özellikle Kurban Bayramı'nda yoğun olarak geldiler. Bayram nedeniyle yoğun bir akın var, bundan dolayı mutluyuz. Günde 1000'den fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bütün dünya ülkelerinden insanları buraya bekliyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde piramitleri ve binlerce yıllık tarihe tanıklık ediyorlar."

İstanbul'dan gelen Seyid Bilal Akyol, antik Mısır medeniyetini tanımak için Kurban Bayramı'nda Mısır'a geldiğini belirterek, "Piramitler insanlık için ibretlik bir mekan ve esrarengiz bir yapısı var. Oldukça beğendik ve ilgimizi çekti." dedi.

Hatay'dan gelen Ahmet İri de Kurban Bayramı tatilini piramitleri görerek geçirmek istediğini aktardı.

Kadim bir medeniyetin bulunduğu bölgeye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İri, "Piramitlerin çok dehşet verici bir mimari yapısı var ve bizi en çok etkileyen şey o oldu. Yıllar içinde günümüze kadar gelmesi gerçekten büyük bir olay. Buna şahit olmak çok anlamlı. Gelinip görülmesi gereken bir yer. Bugüne kadar buraya gelmemekle hata yapmışım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giza Piramitleri, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırlıyor - Son Dakika

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