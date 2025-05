Gizli Kameralı Kiralık Apart Skandalı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği belirlenip tutuklanan Murat Filiz'in (48) oğlu H.B.F.'nin (20) de ifadesine başvuruldu. H.B.F., polisteki ifadesinde kendisinin de söz konusu apartta kaldığını ve gizli kameralardan haberinin olmadığını söyledi.

Yunus Emre Mahallesi, 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde de inceleme yaptı. Aramalarda, apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı. İncelemede, gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CANLI İZLİYORMUŞ

Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde, gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

MAĞDURLAR TESPİT EDİLECEK

Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili Murat Filiz'in oğlu H.B.F.'nin (20) de ifadesi alındı. H.B.F. ifadesinde, gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de söz konusu apart dairesinde zaman zaman kaldığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, ayrıca Murat Filiz'in apartın camında telefon numarası ve 'Kız öğrenciye kiralık apart, kampüse 1200 metre' yazılı kağıt yapıştırdığı da görüldü.