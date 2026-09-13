GKRY'de İsrailli uyuşturucu şebekesi çökerildi, Limasol'da 126 kilo ketamin ele geçirildi - Son Dakika
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GKRY'de İsrailli uyuşturucu şebekesi çökerildi, Limasol'da 126 kilo ketamin ele geçirildi

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Rum narkotik ekipleri, İsrail'den lüks yatlarla GKRY'ye uyuşturucu sevkiyatı yapan İsraillilerin kurduğu şebekeyi çökertti. Limasol'da 126 kilogram ketamin ele geçirilirken şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı; Rum basını, uyuşturucunun GKRY'de yaşayan İsraillilere duvar boyası kutularında dağıtıldığını iddia etti.

Rum narkotik ekipleri, İsrail'den lüks yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyuşturucu sevkiyatı yapan İsrailliler tarafından kurulan şebekeyi çökertti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail'den GKRY'ye organize uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Limasol kentinde 126 kilogram ketamin ele geçirildi.

Rum narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmada uyuşturucu maddenin, inşaat malzemesi gibi gösterilerek İsrail'den lüks yatlarla Larnaka ile Limasol marinaları kullanılarak GKRY'ye getirildiğini belirledi.

İsraillilerin kurduğu, uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile döviz bulundu.

Çökertilen şebekenin başka uzantılarının da bulunduğunun değerlendirildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Rum basınında İsrail'den getirilen uyuşturucunun, GKRY'de yaşayan İsraillilere duvar boyası kutularında dağıtıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GKRY'de İsrailli uyuşturucu şebekesi çökerildi, Limasol'da 126 kilo ketamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: GKRY'de İsrailli uyuşturucu şebekesi çökerildi, Limasol'da 126 kilo ketamin ele geçirildi - Son Dakika
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