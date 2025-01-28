GKRY Savunma Bakanı'ndan İsrail ve Üs Açıklamaları - Son Dakika
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GKRY Savunma Bakanı'ndan İsrail ve Üs Açıklamaları

GKRY Savunma Bakanı Palmas, İsrail'in üslerde ayrıcalıklı olacağını ve stratejik konumu vurguladı.

28.01.2025 19:16
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail'in ülkesindeki üsleri kullanmada ayrıcalıklı olacağını belirterek, "Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs'a gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Rum Savunma Bakanı Palmas, Yunanistan'da yayın yapan RealNews gazetesine verdiği mülakatta, ABD tarafından yenilenmesi planlanan Baf kentindeki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari (Tatlısu) bölgesinde inşası süren Mari Deniz Üssüyle ilgili bilgiler paylaştı.

Palmas, söz konusu üslerin ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) İsrail, Mısır, Ürdün ve GKRY'ye dost diğer ülkelerin kullanımına açılacağını kaydederek, İsrail'in Baf'taki hava üssünde ayrıcalıklı olacağını vurguladı.

Yunanistan'ın GKRY'yi desteklemesinin zor olduğunu vurgulayan Savunma Bakanı Palmas şu ifadeleri kullandı:

"Yunanlılar kardeşimiz olabilir ama İsrail bizim komşumuzdur. İsrailliler tamamen yanı başımızdadır. Üç dakika içinde Kıbrıs'a gelebilirler."

Palmas'tan NATO açıklaması

Palmas, ABD askeri heyetinin Baf kentinde yaptığı incelemeler sonucu Andreas Papandreou Hava Üssü'nün NATO standartlarında olacağını belirterek, 14 milyon avroluk maliyetinin ABD tarafından karşılanacağını kaydetti.

Üs konusundaki GKRY-ABD işbirliği ile NATO'dan daha fazla faydalanmayı ön gördüklerini anlatan Rum Savunma Bakanı Palmas, "Amacımız ortaklarımızla, Amerikalılarla ve NATO'ya katılan diğer ülkelerle birlikte, NATO uygulamalarından ve politikalarından faydalanmaktır. NATO'ya tam üye olmayı başardığımızda daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Baf'taki genişletilen hava üssü için kurulacak sistemlerinin Kıbrıs'ın tamamını içine alacak bir hava savunma şemsiyesi oluşturacağını aktaran Palmas, "Andreas Papandreou Hava Üssü'ndeki planın ana kısmı genişlemeyi içermektedir. Daha büyük uçakların uçabilmesi için kullanılan pistin genişletilmesinin yanı sıra daha büyük kontrol kulesi gibi bir dizi bina projesi var. Amaç daha fazla uçağı barındırabilmek, barışı koruma ve insani yardım misyonları için onları destekleyebilmektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GKRY Savunma Bakanı'ndan İsrail ve Üs Açıklamaları - Son Dakika

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