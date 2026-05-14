Global Sumud Filosu Gazze\'ye Hareket Etti

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan 'Global Sumud Filosu', Muğla'nın Marmaris ilçesinden yeniden Akdeniz'e açıldı. Filo'nun rotasının yeniden Gazze olduğu belirtildi.

İspanya'nın Barselona şehrinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 500'e yakın aktivistle 10 Mayıs'ta Marmaris'e gelen Global Sumud Filosu'na ait 38 tekne, eklenen 16 tekne ile birlikte yola çıkmak için sabah saatlerinde teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini tamamladı. İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı filoda, yolculuk öncesinde insani yardım ve dayanışma mesajları öne çıktı. Limanda toplanan aktivistler 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak yola çıkacak teknelere moral verdi. Duygusal anların yaşandığı uğurlamada bazı katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı. Filoda yer alan bir aktivist, "Amacımız Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve ablukanın sona ermesi için dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek" dedi.

Global Sumud Filosu'ndaki tekneler, öğle saatlerinde peş peşe Marmaris'ten ayrıldı. Filo'nun rotasının yeniden Gazze olduğu belirtildi.