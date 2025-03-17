Göbeklitepe Sergisi 5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'da açılan " Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen ve 25 Ekim 2024'te Roma'daki Kolezyum'da açılan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık! Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor! 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz!"