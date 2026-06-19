Göç Anıtı Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göç Anıtı Açılışı

Göç Anıtı Açılışı
19.06.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da, Bulgaristan'daki asimilasyon politikalarına karşı soydaşların anısını yaşatmak için anıt açıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından, Bulgaristan'da uygulanan asimilasyon politikalarına karşı kimliğine, diline ve inancına sahip çıkan soydaşların anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan Göç Anıtı törenle açıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki açılış törenine Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, göçmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, anıtın 1989 Zorunlu Göçü'nün acı hatırasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Göç Anıtı'nın geçmişte yaşanan acıları unutturmamanın yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve umudun da simgesi olacağını belirten Sarıkurt, Çorlu'nun tarih boyunca göç alan ve gelenleri bağrına basan bir kent olduğunu ifade etti.

1989 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türklerin isimlerinden, dillerinden ve inançlarından vazgeçmeye zorlandığını dile getiren Sarıkurt, bu baskılar nedeniyle binlerce kişinin doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sarıkurt, anıtın yalnızca yaşanan acıları değil, Türkiye'ye gelen soydaşların emekleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine sunduğu katkıları da temsil ettiğini belirtti.

Konuşmaların ve şiir dinletilerinin ardından Göç Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bulgaristan, Politika, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç Anıtı Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:41:27. #7.12#
SON DAKİKA: Göç Anıtı Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.