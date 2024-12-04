Göç İdaresi 10 Denetçi Yardımcısı Alacak - Son Dakika
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Göç İdaresi 10 Denetçi Yardımcısı Alacak

Göç İdaresi, 10 denetçi yardımcısı alımı için başvuruları 5-13 Aralık'ta kabul edecek.

04.12.2024 01:46
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Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 denetçi yardımcısı alınacağını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığının, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 10 denetçi yardımcısı kadrosuna, başkanlıkça yapılacak sözlü sınavla denetçi yardımcısı alınacak.

Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adayların, 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP9, KPSSP11, KPSSP23 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekecek.

Giriş sınavı başvuruları, 5-13 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göç İdaresi 10 Denetçi Yardımcısı Alacak - Son Dakika

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