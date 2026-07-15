Göç İdaresi'nden 15 Temmuz Programı - Son Dakika
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Göç İdaresi'nden 15 Temmuz Programı

Göç İdaresi\'nden 15 Temmuz Programı
15.07.2026 19:00
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Göç İdaresi Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim Zafer Bizim' programı düzenledi. Başkan Yazıcı, milli irade ve hukuk devleti vurgusu yaparken, FETÖ'nün yapılanması da ele alındı.

GÖÇ İdaresi Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 'İrade Bizim Zafer Bizim' programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, programın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların sadece bir darbe girişimi olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin, hukuk devleti ilkesinin, demokratik kurumlarının ve milli iradeye dayanan yönetim anlayışının hedef alındığını belirtti.

Milletin ve devletin kararlı duruşu ile kamu kurumlarının anayasal düzeni koruma iradesi sayesinde ihanet girişiminin başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Başkan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Anayasamızın 6'ncı maddesinde açıkça ifade edildiği üzere; 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu ilke, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarından biridir. Hiçbir kişi, grup veya yapı, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Devletimizin bütün kurumları gibi bizler de görevimizi yalnızca anayasa, kanunlar ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüyüz."

'GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ KURUMLARLA MÜMKÜNDÜR'

İçişleri Bakanlığının devletin en köklü ve en stratejik kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Yazıcı, Bakanlığın; kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, idarenin bütünlüğünün temini ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi bakımından hayati bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. Vatandaşların devlete olan güveninin büyük ölçüde kamu görevlilerinin hassasiyeti üzerinden şekillendiğini belirten Başkan Yazıcı, "15 Temmuz'un bizlere bıraktığı en önemli derslerden biri, güçlü devletin ancak güçlü kurumlarla; güçlü kurumların ise görev bilinci yüksek, ehliyetli, liyakat sahibi ve devletine bağlı kamu görevlileriyle mümkün olduğudur" dedi.

Görevleri yerine getirirken hukuk devleti ilkesinden, insan haklarına saygıdan ve tarafsızlıktan taviz vermemenin kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ifade eden Yazıcı, 15 Temmuz'u anmanın yalnızca geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda anayasal düzeni ve milli iradeyi koruma kararlılığını yinelemek olduğunu aktardı. Muhammet Selami Yazıcı, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

FETÖ'NÜN YÖNTEMLERİ VE DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı İbrahim İrdem, 'Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Tarihsel Süreci ve Son Durum Analizi' konulu bir sunum yaptı. İrdem sunumunda, FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarken kullandığı gizlilik ve sinsi yapılanma yöntemleri üzerinde durdu. Örgütün güncel durumu hakkında bilgi veren İrdem, FETÖ'nün yurt dışındaki firari unsurları vasıtasıyla Türkiye aleyhtarı lobi faaliyetlerine ve dezenformasyon kampanyalarına devam ettiğine dikkati çekerek, bu küresel ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: DHA

Dezenformasyon, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç İdaresi'nden 15 Temmuz Programı - Son Dakika

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