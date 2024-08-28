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Göç yolunda yorgun düşen leyleği elleriyle beslediler

HATAY - Hatay'da göç yolunda yorgun düşen leyleği piknik yaptıkları masalarında ağırlayan vatandaşlar, hayvanı kendi elleriyle beslediler.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay, göçmen kuşların uğrak noktası halinde. Yılda binlerce leyleğin yolculuk yaptığı bölgede zaman zaman göçmen kuşlar yorgun düşerek karaya iniş yapıyorlar. Arsuz ilçesinde sahilde balık tutan ve piknik yapan Hasan Sapmaz ve arkadaşları da göç yolunda yorgun düşen leyleği masalarında misafir ettiler. Leyleği elleriyle besleyen duyarlı vatandaşlar, hayvana bir nebzede olsa can oldular.

Leyleği besleyen ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 38 yaşındaki İlkin Hasan Sapmaz, "Aslında çok da yaralı değildi ama muhtemelen göç ederken yavru bir hayvandı, yorgunluktan oraya artık park etmiş diyeyim. Yanımıza geldi gölgelik olan yere biz de o ara balık yakalıyorduk hem su verdik, hem de balık verdik ona birazcık bakım yaptık. Sevdik kendine gelir gibi oldu o ara tabii bizim de 112'yi arama ihtiyacı duyduk yetkili birimlere bilgi verdik. O şekilde gelişti tabii ki onları aradık onlar da birazcık beklememizi istediler, bu tarz şeylerin sürekli olduğunu söylediler. Biz o şekilde hayvanı da sıkıştırmadık elimizden geldiği kadar da bakım yapmaya çalıştık, direkt zaten gölgeye yanımıza geldi. Biliyorsunuz, deniz kenarında çok da gölgelik fazla da yer yok. Bizden de hoşlandı aslında çok da korkmadı ya böyle sanki yıllardır tanışıyormuş gibi arkadaş gibi yanımıza geldi. Biz orada bir masa kurmuştuk daha öncesinde arkadaşla sürekli gidip geldiğimiz bir yer aşina olduğumuz bir yer. Leylek'le birazcık sohbet ettik orada yani yok orda bir süre daha kaldı biz de onu muhafaza ettik tabii çevredeki meraklı arkadaşlarımız da geldi onlar da biraz baktılar hayvana sonra biz de bilgi verdik yetkililere ondan sonra da uzun süre misafirimiz oldu" İfadelerini kullandı.