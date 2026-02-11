Göçmen Kaçakçısı N.E. Yakalandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E., yakalanarak gözaltına alındı. N.E.'nin ayrıca, 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'suç örgütü üyeliğinden hakkında dosya bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.