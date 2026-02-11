Göçmen Kaçakçısı N.E. Yakalandı - Son Dakika
Göçmen Kaçakçısı N.E. Yakalandı

Göçmen Kaçakçısı N.E. Yakalandı
11.02.2026 21:19
Çiğli'de 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan N.E., polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.E., yakalanarak gözaltına alındı. N.E.'nin ayrıca, 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'suç örgütü üyeliğinden hakkında dosya bulunduğu öğrenildi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: DHA

21:23
