Gök Medrese'nin Restorasyonu %98 Tamamlandı - Son Dakika
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Gök Medrese'nin Restorasyonu %98 Tamamlandı

Gök Medrese\'nin Restorasyonu %98 Tamamlandı

Tokat'ta, 748 yıllık Gök Medrese'nin restorasyon çalışmalarının %98'i tamamlandı. Ünlü Selçuklu yapısı, gençler için bir eğitim ve sosyal alan olarak düzenlenecek.

10.02.2025 14:42  Güncelleme: 14:43
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TOKAT'ta, turkuaz çinileriyle dikkat çeken, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 748 yıllık Gök Medrese'nin restorasyon çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı. Gök Medrese'nin Selçuklu mimarisinin Anadolu'daki en önemli eserlerinden biri olduğunu söyleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Burası, gençlerin 24 saat ders çalışabileceği, sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceği bir alan olarak düzenlenecek" dedi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan ve 1277 yılında Muineddin Pervane Süleyman tarafından yaptırılan Gök Medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Anadolu Selçuklu mimarisinin ve sanatının en belirgin özelliklerini taşıyan Gök Medrese, 2 katlı, 2 eyvanlı, ortası açık avlulu ve revaklı plan tipindeki eser, çini ve altın süslemeleri ile dikkat çekiyor. Ana eyvanında ayrıca zemini kıvrık dallardan oluşan çini Ayet-el Kürsi bordürü yer alıyor. Osmanlılar zamanında 18'inci yüzyıla kadar medrese, bimarhane ve bir odası türbe olarak değerlendirilirken, daha sonra Tokat Şehir Müzesi olarak kullanıldı.

Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "İlk başlarda 18'inci yüzyıla kadar şifahane ve medrese olarak kullanılmış, ardından şifahane ve göçmenlerin kaldığı bir merkez olarak hizmet vermiş. 1920'den 2012'ye kadar şehir müzesi olarak işlev görmüştür. 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sayesinde son aşamaya gelmiştir. 10-15 gün içinde inşallah restorasyon tamamlanacak. Restorasyon tamamlandıktan sonra bu değerli yapıyı gençlerin istifadesine sunacağız. Burası, gençlerin 24 saat ders çalışabileceği, sosyal ve kültürel etkinlikler yapabileceği bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca, 24 saat boyunca ücretsiz çay, kek ve çorba gibi imkanlar sunulacak. Yaklaşık maliyeti 110 milyon lira olan bu restorasyon, güncel değerlerle 300 milyon liranın üzerinde bir yatırım anlamına gelmektedir. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gök Medrese'nin Restorasyonu %98 Tamamlandı - Son Dakika

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