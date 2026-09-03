Gökan Zeybek: Üsküdar'da gözaltılar varken seçim ilanı milletin oyuyla alay etmektir - Son Dakika
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Gökan Zeybek: Üsküdar'da gözaltılar varken seçim ilanı milletin oyuyla alay etmektir

Gökan Zeybek: Üsküdar\'da gözaltılar varken seçim ilanı milletin oyuyla alay etmektir
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Üsküdar Belediyesi'nde dört meclis üyesinin ifadeye çağrıldığını, üçünün gözaltında olduğunu ve bu sırada seçim ilan edildiğini belirtti. Zeybek, seçim günü gözaltında olacak üyelerle yapılacak seçimi 'milletin aklıyla ve oyuyla alay etmek' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Dün, Üsküdar Belediyesi'nde dört meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugün ise üçü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor. Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı, milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlara tepki göstererek şunları kaydetti:

"Dün, Üsküdar Belediyesi'nde dört meclis üyemiz ifadeye çağrıldı. Bugün ise üçü gözaltında. Diğer yandan meclis üyeleri gözaltındayken seçim ilan ediliyor. Cumartesi günü seçim var ve bu meclis üyeleri seçim günü gözaltında olacak. Bunun adı, milletin aklıyla ve oyuyla alay etmektir! Bu mudur? Bu iktidar için budur! Millet sandığa gidiyor, oyunu veriyor, iradesini ortaya koyuyor. Siz gidip seçilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı tutukluyorsunuz. Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapılıyor, sonucu beğenmiyorsunuz. Türlü yöntemlerle sonucu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Belli ki AK Parti'nin kazanmadığı hiçbir seçim, demokrasi olarak kabul edilmiyor. Bu siyasi ahlaka sığmaz! Ayıptır! Böyle bağımsız yargı olmaz!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökan Zeybek: Üsküdar'da gözaltılar varken seçim ilanı milletin oyuyla alay etmektir - Son Dakika

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