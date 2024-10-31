Gökay Aşveren ile Besicilikte Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Gökay Aşveren ile Besicilikte Başarı Hikayesi

Gökay Aşveren ile Besicilikte Başarı Hikayesi

Kırklareli'de Gökay Aşveren, devlet desteği ile besicilikte hayalini gerçekleştirerek 75 inek sahibi oldu.

31.10.2024 11:49
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Kırklareli'nde babasının hediye ettiği 3 inek ile besiciliğe başlayan 30 yaşındaki Gökay Aşveren, devletten aldığı destekle sürüsünü büyüttü.

Aşveren, 2013 yılında babasının hediye ettiği 3 büyükbaş hayvan ile Kayalı köyünde besiciliğe başladı.

2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvuran Aşveren, büyükbaş sayısını 75'e çıkardı.

Aynı yıl 5 dönüm arazide bir işletme kuran Aşveren, işletmesinde bir kişiyi de istihdam ediyor.

"Devlet desteklerinden çok memnunum"

Aşveren, AA muhabirine, devlet destekleri ile sürü sahibi olduktan sonra rahat bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Ailesinin de desteği ile genç yaşta kendi işinin patronu olduğunu belirten Aşveren, işini severek yaptığını kaydetti.

Hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Aşveren, "2013 yılında 3 inek ile bu işe başladım. Sonra devamlı buzağı satıp inek aldık. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nden yararlandık. Şu an burada toplam 75 hayvanımız var." dedi.

Hayvanlarını evladı gibi sevdiğini vurgulayan Aşveren, hayvancılık sektöründe başarılı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 6 milyonluk bir sermayesinin bulunduğunu belirten Aşveren, şöyle devam etti:

"Bu işe girdikten sonra traktör, otomobil ve hayvan sürüsüne sahibim. Ama dışarıda çalışmış olsam en fazla zorlasam bir ev alabilirdik, o da hanımla beraber. Yaşadığımız şu hayatı yaşayamazdık. Devletin tüm desteklerinden yaralanıyoruz. Devlet desteklerinden çok memnunum. Destek olmasa bu kadar hızlı büyüyemezdim. Biz cesaret ettik bazı şeylere. 24, 25 yaşında cesaret etmişim buna, köyde bunu yapacak genç yoktur belki. Babam, annem bile bazen kızdı bana. Köyde hesap yaptılar hep 'bu çocuk bu işin içinden çıkamaz' diye. İlk sene sıkıntı çektik ama şimdi rahata kavuştuk. Cenabı Allah çok yardım etti bana, bazı işler cesaret işidir, cesaretli olacaksın. Ben hiçbir zaman işime geç kalmadım. Her zaman işimin başında durdum ve takip ettim. Ben kendime göre başarılıyım."

Aşveren, devlet desteği alarak daha modern bir tesis kurmayı hedeflediğini belirtti.

"Gençlere tavsiyem köylerini terk etmesinler"

Köyde yaşamak için artık bir çok sebebin olduğunu ifade eden Aşveren, özellikle gençlerin köylerini terk etmemesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin çiftçilik ve tarım sektörüne yönelmesi gerektiğini ifade eden Aşveren, "Gençlere tavsiyem köylerini terk etmesinler. Bizim köyümüzde hayvan sayısı güzel ama diğer köylerde insan ve hayvan sayısı az." ifadelerini kullandı.

Aşveren, devletin de bu konuda ciddi desteklemelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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