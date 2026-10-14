Gökçe Gökçen, Halk TV\'ye kayyım atanmasını halkın nefesini kesme operasyonu diye niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Siz bu insanları baskıyla yıldırabileceğinizi, sansürle kandırabileceğinizi mi sandınız? Burası Türkiye. Halkın sesini de nefesini de asla kesemeyeceksiniz" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Halk TV'ye kayyım atanması ve şafak operasyonuyla basılması sadece basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olarak geçiştirilemez. Bu halkın sesini kesme, nefesini kesme operasyonudur. Tam da fon vurgununun gizlenmek istendiği, tam Trump'ın Türkiye'nin Yemen'e asker gönderebileceğinden bahsettiği, tam da 15.5 milyonun Cumhurbaşkanı adayının 1,5 yıldır uğradığı iftiralara ilk defa cevap vereceği yani Halk TV'nin yine korkmadan gerçekleri konuşacağı bir günde… Siz bu insanları baskıyla yıldırabileceğinizi, sansürle kandırabileceğinizi mi sandınız? Burası Türkiye. Halkın sesini de nefesini de asla kesemeyeceksiniz."