Gökçeada Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden bir zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinin, Gökçeada açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-308" yönlendirildi.

Ekip tarafından, lastik bottaki Mısır ve Filistin uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden zanlı yakalanarak kıyıya getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.