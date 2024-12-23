Gökçeada'da Balıkçıdan Dev Ay Balığı

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Yunanlılara kafa tutan balıkçı Gökçeada açıklarında 1 tonluk ay balığı yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir kılıç balığı avcılığı yaptığı sırada oltasına, yaklaşık 1 ton ağırlığında 2,5 metre boyunca ay balığı takıldı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesi açıklarında balıkçılık yapan İlker Özdemir ve arkadaşı önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Parakete takımını çeken Özdemir, bir süre sonra denizin içinde dev bir balık olduğunu fark etti. Yüzeye yaklaşan balığın dev bir ay balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşırdı. Yüzeye yaklaştıktan sonra oltadan kurtulan yaklaşık 1 ton ağırlığında 2,5 metre boyundaki ay balığı doğal ortamına geri döndü.

Yaklaşık 1 ton ağırlığında 2,5 metre boyundaki ay balığı yakaladığı anları anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Kızılelma isimli teknemizle kılıçbalığı avına gittiğimiz sırada takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelmesi muhtemelen binde binden daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Biz de takılmış olan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğinde sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimimiz sadece avlanmak değil. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.