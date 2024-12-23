Gökçeada'da Nadir Ay Balığı Kaçtı - Son Dakika
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Gökçeada'da Nadir Ay Balığı Kaçtı

Gökçeada'da balıkçı İlker Özdemir'in oltasına takılan ay balığı denizde kayboldu.

23.12.2024 22:46
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıçbalığı avlamak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına takılan ay balığı, oltanın kopması nedeniyle denizin derinliklerinde kayboldu.

Özdemir, kılıçbalığı avlamak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve iki arkadaşıyla Gökçeada'dan denize açıldı. Parakete takımını denize bırakan Özdemir, kılıçbalığı yakalamak için bir süre bekledi.

Oltasında ağırlık hisseden Özdemir, suyun yüzeyine çıkan balığın ay balığı olduğunu gördü. Özdemir ve arkadaşları, nadir görülen bir tür olması nedeniyle oltaya takılan balık karşısında şaşkınlık yaşadı.

Özdemir'in yaklaşık 1 ton ağırlığında, 2,5 metre boyunda olduğunu tahmin ettiği ay balığı, oltanın kopması üzerine denizin derinliklerinde kayboldu.

İlker Özdemir, suyun yüzeyine çekmek için büyük uğraş verdiği ay balığını kaçırmanın değil, parakete iğnesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Balıkçı Özdemir'in arkadaşları, ay balığının oltaya takıldığı ve kaçtığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, Türk balıkçılığı adına bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kızılelma teknemizle kılıçbalığı avına gittik. Uğraştıktan sonra aşağıdaki hayvanın inanılmaz büyüklükte ay balığı olduğunu fark ettik ki ilk defa bize rast geldi. Çünkü bu hayvanlar plankton yiyor. Paraketeye gelme olasılığı binde birden daha az diye düşünüyorum ve Türk kara sularında denk geldi." dedi.

Ay balığının, 2-3 metre büyüyebildiğini aktaran Özdemir, "Bu büyük av, denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu zenginliğin sürdürülebilir olması için korumamız gerektiğini de hatırlatıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Denizcilik, Gökçeada, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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