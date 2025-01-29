Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan vatandaş ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.
Gökçeada'da yaşayan 41 yaşındaki Ç.M'ye, beyne giden kan damarlarının ve kan akışının etkilendiği bir rahatsızlık geçirdi.
Ç.M, ambulansla Gökçeada iskelesine götürülüp buradan da ana karaya Sahil Güvenlik'in "TCSG-66" botu tarafından ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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