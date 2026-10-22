Gökhan Günaydın 250 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon değişikliğini eleştirdi

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin 3'üncü maddesine dünkü Genel Kurul çalışmalarında önergeyle eklenen cümlenin yaklaşık 250 bin yatırımcıyı ilgilendirdiğini belirterek, düzenlemenin kapsamının ve etkilerinin milletvekilleri tarafından bilinmediğini söyledi. Günaydın, söz konusu değişiklikle fon payları bloke edilen yatırımcıların tasfiye hükümlerine tabi tutulacağını ifade ederek, "250 bin insana 'Biz sizi soyduk, alacaklarınızın, haklarınızın üzerine bir bardak soğuk su için' demektir" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, kamuoyunda "fon yasa teklifi" olarak bilinen düzenlemede, Genel Kurul'da gece saatlerinde verilen bir önergeyle değişikliğe gidildiğini belirterek, söz konusu değişikliğin kapsamına ve etkilerine ilişkin yeterli değerlendirme yapılmadığını savundu. Günaydın, şöyle konuştu:

"Asrın soygununda ağzımızın alıştığı bazı rakamlar var: 450 bin mağdur, 830 milyar soyulan para... Mesele bundan ibaret değil, an itibarıyla borsanın kaybı 5,5 trilyonu bulmuştur, mağdur olan insanların sayısı da milyonları aşmıştır. Bu açık ve organize soygun sırasında soyguncular tarafından ağır yaralanan vatandaş dün gece Meclis'te öldürülmüştür. 17 Eylül'de ortaya çıkmış olan fon rezaletinden sonra oluşturulan fon kanunu, Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu kanun Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçerken kılını kıpırdatmayanlar, oralarda uzman görüşünden yararlanmayanlar, Etki Değerlendirme Raporu'na dahil etmeyenler dün gece 21.30 itibarıyla 3'üncü maddenin 5'inci fıkrasına önerge ile bir cümle ekliyorlar.

Önerge aynen şunu söylüyor: 17 Eylül ve öncesinde TEFAS'a talimat verilmiş olmasına rağmen, eğer fonun temerrüde düşmüş olması ya da fiyat oluşmaması nedeniyle bu talimatı yerine getirilmeyen vatandaşlar, ne olacakmış bunlar, katılma payları bloke edilmiş bunların, fon pay sahibi sıfatıyla bu kanundaki tasfiye hükümlerine tabi olacaklarmış. Ey AKP Grubu, kaç yüz milyar lira ile ilgili bir düzenleme getiriyorsunuz? Ey AKP Grubu, var mı bunu bilen aranızda? El kaldıran, indiren milletvekilleri arasında bunu bilen yok, merak eden de yok, bunun sorumluluğunu taşıyan da yok. Bunu üzülerek ifade ediyorum, tablo bundan ibarettir. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? '250 bin insana biz sizi soyduk, alacaklarınızın, haklarınızın üzerine bir bardak soğuk su için' demektir."

"MERRILL LYNCH TAM ZAMANINDA KANATLANMIŞ"

Günaydın, fonların temerrüde düşmesi ve fiyat oluşmaması sürecinin arkasında üç aşamalı bir yapı bulunduğunu savundu. AK Partili bir firmaya ait hisselerin halka arz edildiğini, ardından AK Partili olduğunu iddia ettiği bir aracı kurumun devreye girdiğini ve hisse fiyatlarının yükseltilerek spekülasyon yapıldığını ileri süren Günaydın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), MASAK'ın ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun bu süreci izlediğini ileri sürdü.

Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşu Merrill Lynch'in Türkiye'de bazı fonlara yatırım yaptığını ifade eden Günaydın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişte Merrill Lynch'te yedi yıl çalıştığını ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğunu söyledi. Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu Merrill Lynch Türkiye'de fonlara giriyor. Hangi fonlara giriyor? Söyleyelim: Destek Faktöring, Özata Denizcilik, Katılım Evim, Odine ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani yetenekli Merrill Lynch, İngiliz Mehmet'in içinde çalıştığı yetenekli Merrill Lynch en verimli fonları bulmuş; en verimli fonları bulmakla yetinmemiş, onlara tam zamanında girmiş. Sonra vatandaşın içeride kilitli kaldığı zaman gelmeden Merrill Lynch'e haber uçurulmuş. Kim haber uçurulmuş artık bilinmiyor ve Merrill Lynch zamanında kanatlanmış. Giden para ne kadar? 8 milyar lira. Vatandaşın kendisi içeride kilitli, parası içeride kilitli. Bize mesaj atıyorlar: 'Evim, ocağım yanıyor' diyorlar. 'Emekli paramla ev alamıyordum. Emekli paramı fona yatırdım. Azıcık birikim yapayım da bir belki 2+1, 1+1 ev alırım diye hayal kurdum' diyenler 'evim ocağım yanıyor' diyorlar ama Merrill Lynch tam zamanında kanatlanmış çıkmış."

"PARALARINI GERİ ALABİLECEKLER" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Günaydın, Mehmet Şimşek'in fonlara yatırılan paraların geri alınabilmesi ve fonlardan gelir elde eden kişilerin kazançlarını iade etmeleri yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"Sen bunu Merrill Lynch'e söyledin mi İngiliz Kemal? 'Yatırdığınız parayı bir ihtimal geri alabileceksiniz' dedin mi? Yoksa onlar yatırdıkları paradan çok daha fazlasını alıp kanatlandılar mı? Ne anlatıyorsunuz ya? Bu nasıl bir soygundur? Bu soygunun aktörleri bu memlekete nasıl yabancıdır?

Başka bir şey daha söylüyor: '7 portföy şirketindeki 131 fondan 10 milyon TL ve üzerinde gelir elde eden kişiler bu parayı iade etsinler. Bunları iade etmeye çağırıyorum' diyor. Mesela adam 100 milyon lira yatırmış, 10 milyon lira kazanmış. Nedir bunun kazancı? Yüzde 10. Enflasyon yüzde 30-35'ken bu adam yüzde 10 kazanmış. Bu adamın parasının neyini çağırıyorsun? Bu adam para kaybetmiş. Birisi de 1 milyon lira yatırmış, 10 milyon lira kazanmış, bu da yüzde 100 kazanmış. Şimdi biri yüzde 10 kazanıyor, biri yüzde 100 kazanıyor ve sen ikisine de diyorsun ki: 'Getir bakalım paraları'. Kaç para? 10 milyon ve üzeri... Peki bir adam, 131 fonun her birine 1'er milyon lira yatırmış ve 9'ar milyon lira kazanmışsa, kazandığı paranın toplamı ne ediyor? 1 milyar 179 milyon lira ediyor. Ona bir şey diyor musun? İngiliz Kemal, ekonomi bilmeyen Kemal, ona bir şey demiyorsun. Niye? Çünkü o fon başına 10 milyon lira kazanmamış. Bu memleketi siz bu kafayla mı yöneteceksiniz? '10 milyon lirayı kazanan tövbe kutusuna bağış yapsın' diyorsun ya, bu bir suçsa Türk Ceza Kanunu'nun karşılığında bunun yazımı vardır ve yaptırımı vardır. Adam hem o cezayı çeker, hem o cezanın mali bedelini öder. Bu bir suç değilse adamı nereye çağırıyorsun? Tövbe kutusuna ne diye çağırıyorsun? Dolayısıyla memleket gerçekten sapır sapır dökülmektedir."

"ASRIN SOYGUNU BİR DEVLET KRİZİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Günaydın, Türkiye'de dolar milyoneri sayısının hızla arttığını, buna karşılık 30 milyon insanın açlık sınırının altında yaşadığını söyledi. "Türkiye Yüzyıl" söylemini eleştiren Günaydın, "Türkiye Yüzyılı hikayesini yazan kişi kim? Ertan Aydın. Ertan Aydın 25'inci ve 26'ncı dönemler AKP Milletvekili ve şimdi Ertan Aydın gözaltında. Yani aslında Türkiye Yüzyılı gözaltında. Türkiye Yüzyılı diye kurduğunuz hayal sapır sapır döküldü ve o gözaltında" değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, fon krizinin Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve yatırım ortamını olumsuz etkilediğini aktararak, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalardan çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve dış yatırımları çekmekte daha fazla zorlanabileceğini savundu Günaydın, "Bu bir devlet krizidir arkadaşlar, asrın soygunu bir devlet krizine dönüşmüştür. Türkiye son yüzyılın belki de ilk kez yerli yatırımcılarının içeride yaptıkları yatırımdan fazlasını dışarıya yaptıkları bir ülke haline gelmiştir. Çünkü bu maliyetlerle, bu hukuk düzeniyle Türkiye'de yatırım yapılamayacağını sadece yabancılar değil yerliler de fark ediyor. Adam tekstilini kaçırabilirse Mısır'a, otomotiv yan sanayisi kaçırabilirse Fas'a kaçırıyor" dedi.