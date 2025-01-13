Gökhan Günaydın: Beşiktaş Operasyonuna Tepki - Son Dakika
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Gökhan Günaydın: Beşiktaş Operasyonuna Tepki

Gökhan Günaydın: Beşiktaş Operasyonuna Tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Suçlamaların asılsız olduğunu belirten Günaydın, ihale süreçlerinin mevcudiyetine ve kayyum yönetimindeki incelemelere dikkat çekti.

13.01.2025 21:38  Güncelleme: 21:39
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bir algı operasyonunu daha çökertiyoruz" başlığı ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona, Esenyurt Belediyesi'nin de dahil edilmesine tepki gösteren Günaydın, kayyum tarafından şirkete verilen ihalenin incelendiğini, usulsüzlük bulunmadığını ve kayyumunun firma ile çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından operasyona yönelik değerlendirme yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "BİR ALGI OPERASYONUNU DAHA ÇÖKERTİYORUZ: Beşiktaş operasyonuna konu olan firma üzerinden Esenyurt Belediyemizi de sürece dahil ettiler. Oysa gerçekler çok farklı." dedi.

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Günaydın, suçlamaya konu olan şirketin müfettişler tarafından incelendiğini belirterek, operasyona gerekçe gösterilen firmanın AKP'li belediyelerden de ihale aldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şafak operasyonu ile Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız, birim yöneticilerimiz ve personellerimiz bazı asılsız iddialarla suçlanmakta, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen bir şahsın belediyemizde ihale aldığı ve bu ihalede usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle belediye yöneticilerimiz ve personellerimiz gözaltına alınmıştır.

Dosyada gizlilik olduğu için henüz içeriğini bilmediğimiz ancak ilgili kişinin belediyemizde almış olduğu ihaleye baktığımızda;

Ahmet Özer ve yönetimi tarafından Eylül 2024'te "Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması Hizmet Alımı ihalesi" açık ihale yöntemi ile yapılmış ve bu ihaleye 9 şirket teklif vermiştir.

İhale yaklaşık maliyetin 200 milyon altında bir bedel ile yüzde 15 kırım ile 1.1 milyar bedel ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketinde üzerinde kalmıştır.

İhale için gelen itiraz sürecinden dolayı mevzuata uygun olarak 01.12.2024 tarihine kadar 2 ay süreli 21/B Pazarlık Usulü İhale ile hizmet verilmeye devam edilmiştir. Yönetimimiz tarafından herhangi bir hakedişi tahakkuka bağlanmamış, firmaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Bu süre zarfından bilindiği üzere belediyemize kayyum atanmış, Belediye Başkanımız Ahmet Özer özgürlüğünden alıkonulmuş ve nerdeyse tüm kurum yöneticileri AKP'li kadrolar ile değiştirilmiştir.

"Bahsi geçen firma AKP'li Belediyeler olmak üzere birçok kurumdan ihale almış, faaliyet göstermektedir"

Kayyum yönetimi ve kuruma gelen müfettişlerce tüm ihaleler gibi mevzu bahis ihale de incelenmiş, tarafımızca yapılan 21/B kapsamındaki ihaleye 31.12.2024 tarihine kadar 1 ay süreli süre uzatımı kayyum yönetimi tarafından bizzat verilmiştir.

Aynı kayyum yönetimi tarafından 1.1 milyar bedel ile Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi üzerinde kalan ihale 01.01.2025 tarihinde işin gördürülmesine onay verilmiş ve ilgili firma hizmete başlamış ve devam etmektedir.

Kayyum yönetimi veya ilgili müfettişlerce incelenen ve usulsüzlük bulunamayan ihale usulsüzlük olmamasına rağmen yine de istenilseydi iptal edilebilirdi.

Madem ihalede usulsüzlükler var, yönetimimiz döneminde henüz işin gördürülmesine başlanmamış olan ihale kayyum yönetimi tarafından neden iptal edilmediği hususu da ayrı bir soru işaretidir.

Ayrıca bahsi geçen firma Türkiye'nin her yerinde; Yargıtay, TBMM, Devlet Hastaneleri, AKP'li Belediyeler olmak üzere birçok kurumdan ihale almış, faaliyet göstermektedir.

Başkanımızın Ahmet Özer ve yönetimi tarafından 7 aylık sürede yapmış olduğu az sayıda ihale tüm yasal mevzuata uygun olarak şeffaflık ilkesi ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız, Birim yöneticilerimiz ve personellerimiz ile ilgili asılsız iddialarla başlatılan sürecin bir an önce son bulacağını ve adil bir yargılama ile gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inancımız tamdır ve bunun için yılmadan mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın: Beşiktaş Operasyonuna Tepki - Son Dakika

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