Gökhan Günaydın: Lozan Cumhuriyetin Temelidir - Son Dakika
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Gökhan Günaydın: Lozan Cumhuriyetin Temelidir

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CHP'li Günaydın, Lozan'ın önemini vurguladı, tehditlere karşı demokrasiyi savunacaklarını belirtti.

14.05.2025 14:21
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Lozan, cumhuriyetimizin temel metnidir. Lozan'dan hangi sınıf ve zümre kazanç elde ediyormuş? Lozan, bu memlekette yaşayan 85 milyonun aynı zamanda demokratik haklarının da sınırını çizmektedir. Fesli Kadir'in Lozan'a yönelik saldırıları ve yalanlarının daha mürekkebi kurumamışken hiç kimse Lozan üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın. Bunun hiç kimseye yarar sağlamayacağı çok açıktır. Bu tartışmalarla süreci boğmaya çalışanların iyi niyetli olmadığını tüm yurttaşlarımızın eksiksiz bir şekilde anlamasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Yakın tarihimizin en adil olmayan seçimlerinden birisi olan 14 Mayıs 2023'ten bu yana iki yıl geçti. Yalan videolarla seçim sürecinde algı operasyonları yaparak o gün 'CHP gelirse PKK'lılarla iş birliği yapacak' diyenlerin bugün geldikleri nokta ortada. Geçen iki yıl içinde iktidarın 'Çözeceğim' diyerek söz verdiği vaatleri anımsatmakta yarar var. Dövizdeki artış son bulacak, Türk lirası değerlenecekti. İki yıl önce dolar 19,64 liraydı, bugün 38,80 lira. Enflasyon düşecek, hatta tek haneli rakamlara ulaşacaktı. İki yıl önceki enflasyon yüzde 39,5 iken, bugün yüzde 38,2. Yani bir arpa boyu yol alınamadı. Emekliler refahtan uygun pay alacaklardı, iki yıl önce en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ile açlık sınırının yaklaşık yüzde 74'üne yakındı, bugün 14 bin 469 lira ile açlık sınırının ancak yüzde 55'i civarında emeklilerimiz maaş alabiliyorlar. Kamuda mülakat kalkacaktı, şimdi Erdoğan, 'Beni öyle bir sözüm yok' diyor. Milli Eğitim Bakanı 'Mülakat gibi mülakat yapcağız' diyerek adeta milletle alay ediyor" ifadesini kullandı. Günaydın, şunları kaydetti:

"47 yıldır süren terörün bitirilmesi ve sağlanan barışın kalıcı hale getirilmesi atılacak demokratik adımlarla mümkün"

"Elbette iki yıl içerisinde Türkiye önemli bir kavşağa geldi. Bu kavşakta PKK'nın pazartesi günü yaptığı açıklama ile kendini feshetmesi ve silahları bırakmasını olumlu bir adım olarak gördüğümüzü söyledik. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. 47 yıldır süren terörün bitirilmesi ve sağlanan barışın kalıcı hale getirilmesi atılacak demokratik adımlarla mümkün. Bu çerçevede Meclis'in üzerine önemli görevler düşüyor. Toplumsal mutabakat ve demokratik meşruiyetin sağlanacağı zemin temsili demokrasinin tecelligahı olan Meclis'tir. Bu çerçevede Gazi Meclis'i saygın bir müzakere ikliminde tutmak Meclis'te temsil edilen tüm siyasal partilerin ortak görevidir. Meclis'te temsil edilen farklı siyasal partilerin farklı müktesebatlarına saygı duyan ancak Meclis'i Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bir şekilde çalıştıran anlayışın egemen kılınması konusunda bir tereddüt yoktur. Tüm yurttaşlarımızın Meclis çalışmalarında görmek istediği insan haklarına dayalı cumhuriyetimizin adalet ve demokrasi birikimine uygun biçimde iktidarı ve muhalefetiyle ülkenin gerçek sorunlarına olgun bir çalışma düzeni içinde çözüm arayan ve siyasi partilerin birbirlerinin müktesebatlarına saygı gösteren biçimde yönetilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı tehdit içerikli paylaşımla ilgili konuşan Günaydın, "MHP Ankara İl Başkanı'nın tehdit dolu açıklamasına CHP Ankara İl Başkanı yanıt verdi. Biz başka bir düzeyi hak etmediğini düşünüyoruz bu açıklamanın ama bu açıklamanın memleketin cumhuriyet savcılarının ilgi duyması gerektiğini düşünüyorum. Birinci parti, cumhuriyetin kurucu partisinin Genel Başkanı'nı tehdit etmeye kalkmak hiç kimsenin haddi ve cüreti değildir. Buna tevessül etmeye kalkanlar CHP'nin kararlı gücü ile karşılaşacaklardır. Biz, adaletten, barıştan, demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz ama bu memlekette eğer bağımsız bir yargı var ise CHP Genel Başkanı'na yönelmeye tevessül eden bu tehdidin herhalde Türk Ceza Kanunu karşısındaki bir maddesini bulup resen bir soruşturma sürecini yürüteceklerdir" ifadelerini kullandı.

Günaydın, PKK'nın pazartesi günü aldığı fesih kararının ardından başlayan Lozan tartışmasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Lozan, 1924 Anayasası ve soykırım meselesi... Lozan, cumhuriyetimizin temel metnidir. Lozan sayesinde Türkiye'nin sınırları belli olmuştur. Lozan, savaşı kazanan Ankara hükümetinin Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri karşısında ve Türkiye'yi işgal etmeye çalışan güçlerin karşısında birinci devrede sonuç alamayıp, ara verilip, İzmir'de İktisat Kongresi'ni düzenleme cesaretini gösterenlerin tekrar çağrılması üzerine yine nitelikli bir müzakere ve başarı ile imzaladıkları bir metindir. Lozan'dan hangi sınıf ve zümre kazanç elde ediyormuş? Lozan, bu memlekette yaşayan 85 milyonun aynı zamanda demokratik haklarının da sınırını çizmektedir. Fesli Kadir'in Lozan'a yönelik saldırıları ve yalanlarının daha mürekkebi kurumamışken hiç kimse Lozan üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın. Bunun hiç kimseye yarar sağlamayacağı çok açıktır. Tıpkı o dönemde olduğu gibi bugün de cumhuriyeti Kürtüyle Türküyle Lazıyla Çerkesiyle hep birlikte kurduk; hep birlikte mücadele ederek emperyalizmi bu memleketten kovduk. Şimdi de hep birlikte mücadele ederek barışı ve demokrasiyi getireceğiz. Bu tartışmalarla süreci boğmaya çalışanların iyi niyetli olmadığını tüm yurttaşlarımızın eksiksiz bir şekilde anlamasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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