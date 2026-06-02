Gökhan Karaca Dokuzhöyük'te İnceleme Yaptı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, dolu ve yağıştan etkilenen Dokuzhöyük köyündeki tarım alanlarında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaca, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünü ziyaret ederek yağışlardan zarar gören tarım arazilerini kontrol etti.

Çiftçilerle bir araya gelen Karaca, üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, kurumun teknik personelince sahada başlatılan hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.