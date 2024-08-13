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Gören hayran kalıyor, gurbetçilerin akınına uğruyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu.

Sivas'ın bozkırında saklı bir cennet olan Gökpınar Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en berrak sularından biri olarak kabul edilen göl, 17 metre derinliğine rağmen hayret edici bir berraklığa sahip. Gölün dibindeki balıkların çıplak gözle görülebildiği ve 'Doğal akvaryum' olarak da anılan göl, yaz kış hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Gölde ziyaretçiler kayıklarla gezintiye çıkarken ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor.

"11 ayın yorgunluğunu burada atıyoruz"

Almanya'dan memleketi Sivas'a geldiğini ifade eden gurbetçi Göksel Bayrak, "Buraya ilk defa geldim, çok güzel buldum. Harika bir doğası var, her şey çok güzel. Sivas'ta gezilecek yerler dediğimizde ilk burası çıkıyor karşımıza. Gerçekten güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gurbetçiler, 11 ayın yorgunluğunu burada çıkarıyor. Herkes yılın stresini atmak için izin ayını bekliyor. Memleketimiz de en öncelikli tercihimiz" dedi.

Bingöl'den Ankara'ya seyahat ettikleri sırada Gökpınar'ı gezmek için geldiklerini ifade eden Aslı Kaygalak ise, "Buraya hep uğramak istemiştik ama hiç gelmemiştik. Bugün geldik ve çok beğendik. Gerçekten çok güzel bir yer. Suyun berraklığı ve yeşil bir doğanın içerisinde masmavi görünmesi çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.