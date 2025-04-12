Göksu Deltası Yangınları İçin Açıklama

(MERSİN)- CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Silifke İlçesi'nde bulunan Göksu Deltası'nda çıkan yangınlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Buranın niye bir güvenlik sistemi yok? Niye burada bir kamera sistemi kurulmuyor? Niye buranın korunması için gerekli tedbirler alınmıyor? Yazık değil midir?" sorularını yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Silifke İlçesi'nde bulunan Göksu Deltası'nda çıkan yangınlar nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. Dinçer, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Silifke'nin Göksu Deltası. Burası dünyanın en önemli koruma alanlarından bir tanesi. İşte görüldüğü gibi bu deltada 330'un üzerinde kuş türü burada yaşamaktadır. Ayrıca bu delta, karette karettaların yumurtlama alanı, göçmen kuşların dinlenme alanı ve buradan yolculuklarına devam ederler. Bu kadar önemli bir yer. Ancak her yıl burada ne hikmetse sürekli bir yangın çıkar ve bu yangınlarda da binlerce dönüm arazi kül olur. ve kül olurken beraber şu yanan gördüğünüz arazinin içerisinde binlerce canlı da maalesef yanarak telef olur. Şimdi buradan özellikle Çevre Bakanına ve aynı zamanda Tarım Orman Bakanına sesleniyorum. Buranın niye bir güvenlik sistemi yok? Niye burada bir kamera sistemi kurulmuyor? Niye buranın korunması için gerekli tedbirler alınmıyor? Yazık değil midir? Burası Ramsar Antlaşması'na tabi bir koruma alanı. Ancak yeterince koruma yapılmadığı için şu anda arkamda gördüğünüz arazideki gibi her yıl binlerce dönüm arazi yanarak kül oluyor. Burayı koruyalım. Bu delta çok verimli bir delta. Bu delta tüm canlılarımızın yaşam alanı."