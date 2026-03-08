Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda

08.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70. oturumuna katılarak Türkiye'nin vizyonunu paylaşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 9-12 Mart'ta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci oturumuna katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonunun toplantısında dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Öncelikli teması "Tüm kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması ve güçlendirilmesi, kapsayıcı ve eşitlikçi hukuk sistemlerinin teşvik edilmesi, ayrımcı yasa, politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve yapısal engellerin ele alınması" olarak belirlenen oturumun gözden geçirme teması, "Tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi amacıyla kadınların kamusal yaşama tam ve etkin katılımının ve karar alma süreçlerine iştirakinin temin edilmesi ile şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik hususlar" olacak.

Göktaş, 9 Mart'ta katılacağı komisyonun açılış oturumunda, "genel tartışmalar" bölümünde konuşma yapacak ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu içeren Ulusal Beyanı'nı açıklayacak.

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlarda da yer alacak Göktaş, 10 Mart'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında kadınların adalete erişimi ve yapısal engellerin kaldırılması konularında Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini aktaracak.

Göktaş, KSK 70. Oturumu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar" başlıklı yan etkinlikte konuşacak.

Azerbaycan, Karadağ, Sırbistan, Sierra Leone, Mısır, BM Kadın Birimi ve KADEM iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte 6284 sayılı Kanun kapsamında geliştirilen dijital başvuru, erken uyarı ve elektronik izleme sistemleri gibi Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki dijital alt yapısı ve hukuki tecrübeleri paylaşılacak.

Kadın üreticilerin el emeği ürünleri sergilenecek

Program kapsamında Türkevi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada iş birliğinde kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin sergileneceği "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı" sergisi açılışı ve "Ortak Sofralar, Ortak Gelecek: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik İftar Programı" düzenlenecek.

Toplam 30 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin yer alacağı programa 22'si bakan düzeyinde olmak üzere 150 üst düzey isim katılacak.

Programda, Türk dünyasından Avrupa'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyadan ülke temsilcileri ile UNFPA, UNICEF ve UN Women gibi BM kuruluşlarının üst düzey temsilcileri kadınların üretim ve istihdama katkılarını deneyimleyecek.

Bakan Göktaş, 11 Mart'ta ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRKONFED arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı iş ve tedarik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

Öte yandan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenecek olan ve kadınların liderlik süreçlerine katılımı, yaşlı kadınların sosyal hayata dahil edilmesi konularının ele alınacağı "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme için Stratejik Ortaklıklar" başlıklı etkinlikte konuşacak.

Bakanlık, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gambiya ortaklığında yan etkinlik

KSK 70. Oturumu kapsamında 12 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gambiya ortaklığında bir yan etkinlik düzenlenecek.

BM Genel Merkezi'ndeki etkinliğin açılış konuşmasını yapacak Göktaş, teknoloji temelli yeni şiddet türleri ve zararlı uygulamalarla mücadelede Türkiye'nin politika ve saha deneyimlerini aktaracak.

Göktaş, Türk dünyası girişimcilik ekosistemini ele alan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) etkinliğinin yanı sıra KAGİDER, KADEM, NEYAD, TURKWEN ve TÜRKONFED gibi sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları ile çeşitli ülke temsilciliklerinin düzenlediği uluslararası panellerde ana konuşmacı ve onur konuğu olarak yer alacak.

Bakan Göktaş, program kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:14:52. #7.12#
SON DAKİKA: Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.