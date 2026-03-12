Göktaş, İsrail Bakanı'nın Konuşması Sırasında Salon Dışına Çıktı

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70'inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk etti.

Göktaş, New York'ta düzenlenen KSK 70'inci Oturumu marjında gerçekleştirilen "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

BM Genel Kurulu salonunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı Golan'ın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı.

Göktaş'ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.