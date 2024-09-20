Gökyüzüne Taşınan Sanat: Uçaklarla Fütürizm

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Ressam Sayime Serra Erdoğan, kendine özgü fütürist teknikle maket uçaklara Türkiye'nin kültürel değerlerini yansıttığı sanatını "çelik kanatlarla" gökyüzüne taşımak istiyor.

Yüksek bilgisayar mühendisi olan 43 yaşındaki Erdoğan, 14 yıl önce mesleğini bırakarak çocukluk yaşlarından itibaren amatör olarak ilgilendiği resim sanatına yöneldi.

Ressam Erdoğan, bu süreçte "gelecekçilik" olarak tanımlanan fütürizmi geçmişle harmanlayıp kendine özgü geliştirdiği "Fütürist SS" tekniğiyle kadim Anadolu tarihinden beslenerek birçok esere imza attı.

"İstikbal göklerdedir" sözünü rehber edinen Erdoğan, hayata geçirdiği "Havada Sanat" projesiyle kumaş ve tuvallere uyguladığı sanatını bu kez çelik kanatlara taşıdı.

Ülkenin kültürel değerlerinden aldığı ilhamla maket uçakları sanatıyla renklendirmeye başlayan Erdoğan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın maketine, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısı olan Göbeklitepe'yi resmederek teknolojiyle tarihi birleştirdi.

Sayime Serra Erdoğan'ın en büyük hayali ise projesini milyonlarca kişinin kullandığı yolcu uçaklarında da uygulayarak hem ülke tanıtımına katkı sunmak hem de "gökyüzü ressamı" olarak anılmak.

"İlk önce uçurtmalarla düşünmüştüm ama sonra uçaklar üzerinde denemeye başladım"

Sanatına başlama hikayesini ve projesini AA muhabirine anlatan Erdoğan, ilkokuldan beri resim dersini çok sevdiğini ve sürekli resim yaptığını, daha sonra bu hobisini bıraktığını ve teknolojiyle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Kendi işinde başarısız olduktan sonra, yaklaşık 10 yıl ara verdiği resme yeniden yönelen Erdoğan, "Havada Sanat" projenin ortaya çıkış hikayesini, "İnsanlar dünyada üç elementin üzerine resim yapıyor. Suya, toprağa ve ateşe resim yapıyor ama havaya yapamıyor. 'Neden havada bir resim sergisi yapmayayım?' diye çok düşünmüştüm. İlk önce uçurtmalarla düşünmüştüm ama sonra uçaklar üzerinde denemeye başladım." sözleriyle anlattı.

Ressam Erdoğan, s??????ivil ve askeri uçakların hepsini boyamak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın 6 yaşında günlüğüne çizdiği uçan gemilerden ilham aldım. Fatih Sultan Mehmet Han, o gemileri uçarak değil ama karadan yürüterek bunu gerçekleştirdi. Ben de 'Havada Sanat' adı altında uçakları boyayarak neden havada gerçekleştirmeyeyim dedim." diye konuştu.

Projesine maket uçakları boyayarak başladığını dile getiren Erdoğan, resimlerinde kullandığı fütürist tekniğe ilişkin, "Fütürizm gelecekçiliği ifade ediyor. Ben de aslında resimlerimde bugünden geçmişe bakarak geleceği tasarlıyorum. Kendimi böyle tanımlıyorum. Gelecekten ilham alıyorum, bugünden de geçmişe bakıp geleceği yorumluyorum ve tasarlıyorum." ifadelerini kullandı.

İlk boyadığı maket uçağı Venezuela Büyükelçisi'ne hediye etti

Erdoğan, milli muharip uçak KAAN'ın maketinin üzerine Göbeklitepe'yi resmettiğini, üzerinde "T" şekilleri ve Göbeklitepe alanının bulunduğunu, gördüğü şeyi kendi renkleriyle modernize ederek çizdiğini söyledi.

Geçen yıl ziyaret ettiği Zanzibar'ın çok renkli bir ülke olduğunu, oradan Kigoma'ya uçtuğunda bindiği Air Tanzania uçaklarına resmedilen kanguru ve zebra resimlerinin, ülkedeki toplu taşıma araçlarının renkli ve desenli olmasının ilgisini çektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Neden bizim uçaklarımızda da böyle bir şey uygulamıyorum, neden yapılmıyor?' Bunu o zaman düşünmüştüm. Geçen sene ağustosta bir ay orada kaldım. Döndüğümde 4 ay sonra bana Türk Hava Yollarının bir maket uçağı hediye edildi. Dediler ki 'Venezuela Büyükelçisine bu uçağı takdim edeceğiz. Bunu sana hediye ediyoruz ama sen bunu başka bir forma dönüştürürsün.' Böyle bir şeyden bahsetmişti bir arkadaşım. Uçağı kendi motiflerimizle boyayıp Venezuela'nın bayrağının renkleriyle renklendirip temmuz ayında büyükelçiye takdim ettim. Büyükelçi ağladı, çok etkilendi bu uçaktan. Dedi ki 'Türk Hava Yolları bizim için çok önemli. Çünkü bizi dünyaya taşıdı. Kimse bize yol olmazken Türk Hava Yolları bize yol oldu.' O ağladıktan sonra çok etkilendim bu hikayeden. Demek ki biz çok etkili bir şey yapıyoruz. Sanatın işte burada etkili bir gücü var. Sadece boş bir uçağı vermenin yanı sıra oradaki makete anlam yükleyip vermek onu hissetmesini sağladı."

"Neden bir Göbeklitepe uçağı New York'a, Paris'e inmiyor?"

Sayime Serra Erdoğan, projesiyle vermek istediği mesajı, "Göbeklitepe'yi ne kadar Şanlıurfa'da tutabilirsiniz? Ne kadar orada kalabilir Göbeklitepe? Neden bir Göbeklitepe uçağı New York'a, Paris'e inmiyor? Neden kültürel mirasımızı bu şekilde tanıtmıyoruz? Aslında bu hem Türk Hava Yollarına, havayolu şirketlerine, hem bize hem topluma bir değer katıyor. Sanat herkes için diyoruz. Yolculuk yapan için neden sanat olmasın?" sözleriyle aktardı.

Yaptığı eserlerin hiçbirinin birbirine benzemediğini, aynı eseri tekrardan üretemediğini, ilk önce fikri geliştirdiğini, bir eskizin olmadığını, neyin ortaya çıkacağını kendisinin de bilmediğini ifade eden Erdoğan, eserlerinde Germanicia, Göbeklitepe, bereket ve şahmeran çalıştığını, Anadolu medeniyetinden beslendiğini söyledi.

Sanatını teknolojiyle birleştirdiğini aktaran Erdoğan, bazı insanların sanattan bazılarının da teknolojiden anlamadığını, bu kadar anlamazı bir araya toplayıp sanatını anlatmaya çalıştığını belirtti.

"Sivil havacılık ve onun yer edindiği her yere sanatı taşımak istiyorum"

Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fütürizm ne demektir? Gelecektir, değil mi? Aslında ikisi birbirini tamamlıyor. İstikbal göklerdeyse bunu yaşayarak göreceğiz. Sanatımızı neden gökyüzüne taşımayalım, neden Göbeklitepe'yi uçurmayalım? Bir Göbeklitepe uçağı uçtuğunda veya içine bindiğinizde New York'a veya Paris'e indiğinizde o etkiyi hep birlikte hissedeceğiz. Sanatsal bir uçak tasarlıyorsunuz, belki 12 saat, 8 saat, 2 saat sanatla uçabilirsiniz. Düşünsenize Louvre Müzesi'nden bir uçak tasarladınız ve içini de öyle yaptınız. Uçağın içinde müze var ve müze uçuyor. Bu muhteşem bir şey. Hedefim bunlar, uçağın içinde sergi yapmak, biletlerden sergi yapmak. Dünyanın her yerine uçuyor Türk Hava Yolları ve bir anda serginiz herkesin elinde oluyor. Bu muhteşem bir şey. Çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum."

Projesini Türk Hava Yollarına sunduğunu ve sonucu beklediğini aktaran Erdoğan, "Sivil havacılık ve onun yer edindiği her yere sanatı taşımak istiyorum. Çünkü bu yolculuk hepimizin yolculuğu." dedi.

Ressam Erdoğan, Londra'daki Art Gallery'de bir sergiye hazırlandığını, "Renkli Yolculuklar" diye ilk maket uçak sergisini yapacağını da sözlerine ekledi.